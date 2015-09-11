مصطفى بكرى: اللجنة الإعلامية لـ"فى حب مصر" تجتمع الأحد لمناقشة الدعاية

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر "، إن اللجنة الإعلامية للقائمة سوف تعقد اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة كل الوسائل الإعلامية لدعم مرشحى القائمة.

وأوضح عضو اللجنة التنسيقية لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الإعلامية لقائمة فى حب مصر مكونة إضافة له من أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق والدكتور عماد جاد.

وأضاف بكرى أن اللجنة الإعلامية سوف تناقش خلال الاجتماع المقبل إعداد المؤتمرات الشعبية فى كل المحافظات وأعداد المطبوعات الدعائية والحملات الإعلامية من خلال إعداد بروموا للقائمة، بالإضافة لكيفية التنسيق مع البرامج الإعلامية المهتمة بالشئون البرلمانية والعملية الانتخابية القادمة.