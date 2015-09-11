احذري "وطوطة" مولودتك

كانت ولازالت مشكلة الشعر الزائد في جسم البنات والنساء عموماً من أكبر المشاكل التي يعاني منها البنات، ولا زال البحث جارياً في الأوساط العلمية عن طرق لتقليل نمو الشعر في مناطق غير مرغوب بها أو منع نموه بتاتاً.



وقديماً استخدمت طريقة يعتقد أنها مثالية وفعالة؛ لكي تعمل على منع ظهور الشعر في جميع أنحاء جسم الفتاة طول حياتها، وعرفت هذه الطريقة، ولا زالت باسم «الوطوطة».



وتناقلت الأخبار في الوقت الحالي سعي الأمهات الشابات المتعلمات، ومن يعلمن أنهن يحملن بجنين أنثى على العثور على وطواط (خفاش)، وذلك لكي تقي طفلتها القادمة وطول حياتها من مشكلة الشعر الزائد ومعاناة التخلص منه، ويتم حسب هذه الطريقة التالي:



- يذبح الوطواط أي الخفاش، ويؤتى بدمه وهو ساخن، وقبل أن يتجلط.



- يمسح به كل جسم المولودة بمجرد ولادتها ويترك ليجف.



- يغسل بعد ذلك الجسم ويمسح بزيت الزيتون أو المحلول الملحي.



- بعض المناطق مثل مصر تؤجل هذه الطريقة حتى بلوغ الطفلة الأربعين يوماً.



- تؤكد الخرافة أن لا جدوى من هذه العملية إذا ما كبرت الطفلة عن الأربعين يوماً.



وقد التقت «سيدتي نت» بطبيب الأطفال الدكتور عصام الربيعي، والذي أكد على خطورة هذه الطريقة، والتي لا زالت هناك نساء شابات في وقتنا الحالي يبحثن عن السبل لتطبيقها، وذلك لندرة وجود الخفاش في المجتمعات المدنية، ويدفعن ثمناً غالياً له في حال توفره ودم الخفاش خصوصاً يحتوي على نسبة عالية من الفيروسات، ويكون جسم المولودة قليل المناعة، فتصاب بالأمراض، وقد سجلت حالات وفيات كثيرة لهذا السبب، والفيروسات التي تنتقل للإنسان من الحيوان تكون خطرة جداً، وأخطر من الفيروسات التي تنتقل من إنسان لإنسان.