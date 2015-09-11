البيئة:سلمنا معدات جمع وكبس ونقل قش الأرز للمزارعين والمتعهدين بالمحافظات

قال الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن الوزارة نقلت جميع معدات جمع ونقل وكبس قش الأرز الجديدة إلى المحافظات، وسلمتها للمتعهدين والمزارعين بجميع المحافظات التى تزرع الأرز.

وأضاف الدكتور جمال الصعيدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسليم المعدات الجديدة للمتعهدين والمزارعين بعد الحصول على الضمانات اللازمة منهم، حتى يحافظون عليها، موضحًا أنه سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين هذا العام، وخاصة بعد توفير الوزارة كل الإمكانيات اللازمة للمزارعين والمتعهدين، موضحًا أن الغرامة ستصل إلى 100 ألف جنيه.

وأشار الدكتور جمال الصعيدى، إلى أن متوسط نسبة الحصاد لقش الأرز بالمحافظات وصلت إلى 14.5%، موضحًا أن محافظة كفر الشيخ أعلى محفظة فى الحصاد الآن بنسة 39 .4% من مساحة الأراضى المنزرعة من الأرز بها، تلتها محافظة الغربية بـ2.4%.