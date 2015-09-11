اليوم..وزير التعليم الفنى يفتتح منتدى الأكاديمية البحرية الأول بالإسكندرية

تقيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى "منتدى الأكاديمية الأول عن التعليم الفنى ودوره فى تلبية احتياجات الصناعة"، وذلك اليوم الجمعة فى تمام الثامنة والنصف صباحاً، بمقر الأكاديمية العربية بأبوقير – الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى، الدكتور عبد الوهاب الغندور أمين عام صندوق تطوير التعليم برئاسة الوزراء، كارولين كلووك القنصل العام البريطانى بالإسكندرية، سلمى عبد الفتاح مكتب الشئون المالية للقنصل الأمريكى، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، ومجموعة من الشركات الراعية والمشاركة بالمنتدى من مصر والعالم العربى.

ويأتى أهمية هذا المنتدى لمناقشة وبحث تطوير عجلة التعليم فى دعم منظومة التعليم الفنى فى مصر، بالإضافة إلى قيام وزير التعليم الفنى بإلقاء محاضرة عن الرؤية الحالية والمستقبلية لوزارة التعليم الفنى والتدريب فى تطوير التعليم الفنى.

وعلى هامش المنتدى سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية ومؤسسة PEARSON العالمية، وهى من أكبر المؤسسات فى العالم لتقديم الخدمات الاستشارية لإصلاح التعليم، وفى برامج ضمان الجودة وفى خدمات تدريب المعلمين و التعليم الإلكترونى فى خدمات الإدارة وسوف تشمل الاتفاقية تدريب مؤسسة PEARSON، للدارسين بالأكاديمية العربية فى تخصصات الموارد البشرية – إدارة الأعمال والتسويق والمحاسبة، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للمؤهلات المهنية فى دورات مهارات البناء ودورات اللحام ودورات فى الصحة العامة والسلامة وفى صيانة الماكينات علماً بأن هذة الاتفاقية مدتها عامان، كما سيتضمن المنتدى أيضاً حفل تخرج الدفعة الأولى لمعهد الدراسات التقنية والمهنية دفعة سبتمبر 2014/2015.