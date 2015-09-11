اليوم..وزير التعليم الفنى يفتتح منتدى الأكاديمية البحرية الأول بالإسكندرية

ويأتى أهمية هذا المنتدى لمناقشة وبحث تطوير عجلة التعليم فى دعم منظومة التعليم الفنى فى مصر، بالإضافة إلى قيام وزير التعليم الفنى بإلقاء محاضرة عن الرؤية الحالية والمستقبلية لوزارة التعليم الفنى والتدريب فى تطوير التعليم الفنى.
وعلى هامش المنتدى سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية ومؤسسة PEARSON العالمية، وهى من أكبر المؤسسات فى العالم لتقديم الخدمات الاستشارية لإصلاح التعليم، وفى برامج ضمان الجودة وفى خدمات تدريب المعلمين و التعليم الإلكترونى فى خدمات الإدارة وسوف تشمل الاتفاقية تدريب مؤسسة PEARSON، للدارسين بالأكاديمية العربية فى تخصصات الموارد البشرية – إدارة الأعمال والتسويق والمحاسبة، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للمؤهلات المهنية فى دورات مهارات البناء ودورات اللحام ودورات فى الصحة العامة والسلامة وفى صيانة الماكينات علماً بأن هذة الاتفاقية مدتها عامان، كما سيتضمن المنتدى أيضاً حفل تخرج الدفعة الأولى لمعهد الدراسات التقنية والمهنية دفعة سبتمبر 2014/2015.