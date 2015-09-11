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"التعليم" تبدأ التعاقد على الوجبات المدرسية وتدرس تطويرها

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"التعليم" تبدأ التعاقد على الوجبات المدرسية وتدرس تطويرها "التعليم" تبدأ التعاقد على الوجبات المدرسية وتدرس تطويرها
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن أن المديريات التعليمية بدأت التعاقد وتوقيع الاتفاقات مع الشركات والمصانع بشأن التغذية المدرسية استعدادا للعام الدراسى الحالى، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها على الطلاب مع بداية الدراسة.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه نظرا لحدوث بعض حالات التسسم العام الماضى، تم إلغاء التعاقد مع بعض الشركات التى كانت تعمل على تصنيع بعض الوجبات الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى إلغاء وجبة اللبن واستبدالها بالبسكويت المزود بالكالسيوم، مشيرا إلى أنه تم الاكتفاء بوجبات الفطيرة المدرسية والبسكويت وبعض الوجبات الجافة، موضحا أنه من المتوقع أن يتم دراسة تغيير الوجبة وتطويرها خلال الفترة المقبلة لتصبح مواد غذائية مثل الزيت والسكر والأرز كوسيلة أفضل لجذب الطلاب.

وأشار المصدر إلى أنه تم منح تعليمات إلى مديرى المديريات والإدارات بشأن اتخاذ أفضل الطرق لتخزين الوجبة لضمان سلامتها.

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