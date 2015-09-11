"تنسيقية تضامن" تنفى إلغاء مظاهرات 12 سبتمبر رغم تراجع موظفى "الضرائب"

نفت تنسيقية تضامن، والتى تضم 36 اتحادًا ونقابة مستقلة، والداعية لمظاهرات "إسقاط قانون الخدمة المدنية"، إلغاء مظاهرات غدًا السبت، مؤكدة فى بيان لها أن "إلغاء مظاهرات يوم ١٢ سبتمبر من عدمه هو محض تصريحات فردية للأشخاص ولا تمثل تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية".

جاء ذلك عقب إعلان العاملين فى مصلحة الضرائب المصرية، أنهم تعرضوا لضغوط، ونتيجة لذلك فلن يشاركوا فى المظاهرات التى كانوا أبرز من دعوا لها حفاظًا على العاملين بالمصلحة.

وأعلنت تنسيقية تضامن عن عقد مؤتمر صحفى ظهر اليوم الجمعة، بمقر نقابة الضرائب العقارية بـ١٩ شارع يعقوب من شارع خيرت بالسيدة زينب، فى تمام الثالثة عصرًا، هو الذى سيتم فيه عرض آخر تطورات الوضع وكل ما يتعلق بالتنسيقية وتظاهرة يوم ١٢ سبتمبر.