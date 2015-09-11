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"الجبهة الوسطية": أيمن الظواهرى يبحث عن دور جديد داخل الحركات الجهادية

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"الجبهة الوسطية": أيمن الظواهرى يبحث عن دور جديد داخل الحركات الجهادية "الجبهة الوسطية": أيمن الظواهرى يبحث عن دور جديد داخل الحركات الجهادية
انتقد صبرة القاسمى منسق الجبهة الوسطية الإصدار الأخير لأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة الذى هاجم فيه داعش، قائلا: "أيمن الظواهرى يبحث عن دور جديد له داخل الحركات الإسلامية ويناقض نفسه".

وأضاف "القاسمى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الظواهرى أصدر مؤخرا تسجيلا صوتيا ينتقد فيه تنظيم داعش، رغم أنه قبل هذا الإصدار، قد أصدر بيانا يمدح فيه العمليات الإرهابية التى نفذتها داعش"، متسائلاً: "هل نصدق أيمن الظواهرى الداعشى أم أيمن الظواهرى التابع لتنظيم القاعدة؟".

وأشار إلى إن تصريحات "الظواهرى" الأخيرة تؤكد أنه يناقض نفسه، مضيفاً: "كان يجب على زعيم تنظيم القاعدة أن يدعو لتفكيك الجماعات الإرهابية".

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