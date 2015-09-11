تشكيل فريق بحث لسرعة تحديد هوية المتورطين فى سرقة مصلحة سك العملة

كلف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث مكبر لسرعة التوصل لهوية المتورطين فى سرقة سبائك ذهبية من مصلحة سك العملة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بالمصلحة والمناطق المحيطة.

كان بلاغ ورد إلى مديرية أمن القاهرة يفيد بتعرض مصلحة سك العملة إلى حادث سرقة سبائك ذهبية، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى العاملين بالمصلحة، فيما تم إخطار مصلحة الأدلة الجنائية لرفع البصمات لسرعة التوصل لهوية الجناة.