شرطة القاهرة تضبط قوة أمنية مزيفة تنصب على المواطنين بالتجمع الأول

ألقت مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مدير أمن العاصمة القبض على مجموعة مكونة من 6 أشخاص ويقومون بالنصب على المواطنين بالتجمع الأول، وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التجمع الأول بجوار مسجد الشافعى الكائن بالمجاورة الرابعة دائرة القسم، وتلاحظ لهم توقف سيارة ميكروباص تحمل أرقام و ج 2599 ماركة فيتا صينى بيضاء اللون بجانب الطريق ويقودها "احمد.س.ا" 17 سنة سائق ومقيم 42 ش المستشفى – فيصل – الجيزة و يستقلها 6 أشخاص وهم "عمرو.م,ح" 28 سنة محام ومقيم بالجيزة وبحوزته طبنجة وطلقات و"عمرو.ط.م" 27 سنة مدرب كمال أجسام ومقيم فيصل الجيزة و"عبدالعزيز.م.ع" 38 سنة سائق ومقيم العمرانية – الجيزة و "سارة.ع.م" 21 سنة طالبة ومقيمة بحدائق القبة.

وباستيقاف قائد السيارة أثناء توجهه لمنطقة فيصل بالجيزة قرر قيام الأول بإيهامه بأنه ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وتعدى عليه بالسب والقذف دون إصابات وإكراهه على توصيلهما إلى منطقة التجمع الخامس بحجة اصطحابه فى مأمورية خاصة بعملهم وعقب وصولهم قاموا باستيقاف "مصطفى.ا" 22 سنة ميكانيكى ومقيم دائرة القسم واستولوا على هاتفه المحمول وإكراهه على استقلال السيارة بصحبتهم بحجة إرشادهم على الشقق المستأجرة لغير المصريين، وعقب ذلك استوقفوا "ناجى.ع.ع"سودانى الجنسية ومقيم دائرة القسم وقاموا بتفتيش منزله والاستيلاء على 2 هاتف محمول ومبلغ مالى 1130 جنيها وأجبروه على استقلال السيارة بصحبتهم.

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأنهم انتحلوا صفة ضباط شرطة للنصب على السودانيين والسوريين المقيمين بالبلاد دون إقامة شرعية، وبسؤال المجنى عليهم أيدوا ما سبق واتهموهم بالنصب عليهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.