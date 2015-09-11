"أمن الإسكندرية" يشن حملة لضبط الخارجين عن القانون غرب المحافظة

شنت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية.

وشملت الحملة إزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة مع التركيز على منطقة غرب المدينة دوائر أقسام شرطة أول وثان العامرية وبرج العرب، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة غير المرخصة "فرع الإسكندرية".

شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير الإدارة وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية والقوات المسلحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 33 قضية حيازة سلاح نارى "2 بندقية آلية عيار 7.62×39 وعدد 73 طلقة من ذات العيار، و5 بنادق خرطوش عيار 12، 14 طبنجة عيار 9 مم وعدد 35 طلقة من ذات العيار، وطبنجة عيار 8.5، فرد رصاص عيار 7.62 ×39، 10 فرد خرطوش عيار 12 وعدد 62 طلقة من ذات العيار"، و2 قضية إحراز ذخيرة بعدد 410 طلقات خرطوش عيار12.

وفى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، تم ضبط 44 قضية اتجار فى مخدر الحشيش بعدد 41 طربة "تزن نحو 10.265 كجم"، و9 قضايا هيروين تزن نحو 785 جراما.

وفى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى الأقراص المخدرة، تم ضبط 25 قضية اتجار فى الأقراص المخدرة "بإجمالى عدد 6204 أقراص".

وفى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة البيضاء، تم ضبط 128 قضية إحراز سلاح أبيض، وقضية اتجار فى الأسلحة البيضاء بعدد 260 قطعة سلاح.

وفى مجال مكافحة جرائم المصنفات الفنية والآداب العامة والأحداث، تم فحص عدد 4 شقق مفروشة، و5 قضايا تسول، و3 قضايا استغلال حدث، وقضية ممارسة دعارة، و20 قضية تعرض للإناث بالطريق العام، وقضية بيع خمور مهربة بعدد 8 زجاجات، و2 قضية تحريض على الفسق، و30 قضية محال عامة بدون ترخيص، و10 قضايا عرض قنوات فضائية مشفرة، و2 قضية إعادة بث خدمات إنترنت، وقضية شبكة دش مركزى بدون ترخيص، و2 قضية مركز حاسب آلى بدون ترخيص.

وفى مجال القضايا النوعية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين اعترفوا بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة مسكن – 1 سرقة شنطة، وضبط متهم محكوم عليه بالمؤبد، و18 فحص ملف شقى خطر، و14 ضبط مراقب هارب، و24 ضبط وإحضار متهم هارب، و6 ضبط جندى هارب، وضبط قضية رشوة، وضبط قضية نصب واحتيال، وضبط قضية آثار بعدد 2 تمثال أثرى، وقضية فرض إتاوة، وقضية انتحال صفة، وقضية ألعاب نارية بعدد 9600 صاروخ، و5 قضايا ضبط سيارة مبلغ بسرقتها، و7 حالات قيادة تحت تأثير المخدر، وقضية تزوير، وقضيتين سمسرة.

وفى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، تم ضبط 40 حكم جناية، وتم ضبط 800 حكم حبس، و760 غرامة، و400 مخالفة، و2000، وإجمالى الأحكام 52800 جنيه مبالغ مالية محصلة.

وفى مجال رفع إشغالات الطريق، تم ضبط 132 حالة إشغال طريق متنوعة وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2626 مخالفة مرورية متنوعة، و25 دراجة نارية بدون ترخيص.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 47 قضية تموينية متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا سرقات التيار الكهربائى تم ضبط 20 قضية سرقة تيار.

وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة.