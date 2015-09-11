لجنة ليبية تطالب بعثة الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق معتقَلين من ورشفانة

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بسرعة التدخل لإطلاق سراح 130 مواطنا قالت إنهم اختطفوا بناء على هويتهم لأنهم من قبيلة ورشفانة .

وأكدت اللجنة، فى بيان لها أمس الخميس، أنها تلقت بلاغا عن قيام مجموعات مسلحة باعتقال 130 مواطناً ليبياً منذ الأحد الماضى،وعبرت عن إدانتها واستنكارها لجرائم الاختطاف والإخفاء القسرى للمدنيين على أساس الهوية الاجتماعية وحجز الحريات لأبناء قبيلة ورشفانة داخل العاصمة طرابلس ومدينة جنزور.

وأوضحت اللجنة،أن المجموعات المسلحة أقامت حواجز تفتيش بمنطقة "صياد" و"كوبرى 17" على طول الطريق الساحلى غرب العاصمة على مدار اليومين الماضيين، واعتقلت كل مواطن ينتمى لقبيلة ورشفانة دونما تهمة مقابل إطلاق سراح مجموعة من القادة العسكريين.

كما أدانت اللجنة اختطاف الدكتور فرج الصويعى السائح، عضو مؤسسات المجتمع المدنى بمدينة ورشفانة من قبل مجموعة مسلحة يوم 30 أغسطس من العاصمة طرابلس.

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