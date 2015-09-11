هيريرا: رأيي في مارسيال؟ علينا المساعدة

يعرف أندير هيريرا أن وجود ثنائي هجوم في مانشستر يونايتد لن يكون كافيا للفريق حتى يحقق الأهداف المنشودة.

وقال نجم الوسط الإسباني مساء الخميس: "علينا أن نساعد روني ومارسيال. ثنائي هجوم يونايتد يحتاج لنا".

وأوضح "علينا أن نصنع له الفرص بل والتسجيل كذلك. يجب على لاعبي الوسط المساهمة في إحراز الأهداف للفريق".

ثم أثنى هيريرا على قائد الفريق ونجمه واين روني، مفصحا "إنه مهم جدا لمانشستر يونايتد".

وأفصح "روني رغم كل أهميته كمهاجم وكهداف تراه يصنع الفرص لرفاقه ولا يبحث عن نفسه فقط. يمكنك النظر لكيف ترك ركلة الجزاء لزميله خافيير هرنانديز لتنفيذها".

وأتم "جميعنا فخورون باللعب بجواره. نحن محظوظون بأنه في فريقنا".