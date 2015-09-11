أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هيريرا: رأيي في مارسيال؟ علينا المساعدة

Google+ Print
هيريرا: رأيي في مارسيال؟ علينا المساعدة هيريرا: رأيي في مارسيال؟ علينا المساعدة

يعرف أندير هيريرا أن وجود ثنائي هجوم في مانشستر يونايتد لن يكون كافيا للفريق حتى يحقق الأهداف المنشودة.

وقال نجم الوسط الإسباني مساء الخميس: "علينا أن نساعد روني ومارسيال. ثنائي هجوم يونايتد يحتاج لنا".

وأوضح "علينا أن نصنع له الفرص بل والتسجيل كذلك. يجب على لاعبي الوسط المساهمة في إحراز الأهداف للفريق".

ثم أثنى هيريرا على قائد الفريق ونجمه واين روني، مفصحا "إنه مهم جدا لمانشستر يونايتد".

وأفصح "روني رغم كل أهميته كمهاجم وكهداف تراه يصنع الفرص لرفاقه ولا يبحث عن نفسه فقط. يمكنك النظر لكيف ترك ركلة الجزاء لزميله خافيير هرنانديز لتنفيذها".

وأتم "جميعنا فخورون باللعب بجواره. نحن محظوظون بأنه في فريقنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع