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إسكان الوادى الجديد يُحدد شروط إقامة السواتر السكنية فى الشوارع والأحياء

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إسكان الوادى الجديد يُحدد شروط إقامة السواتر السكنية فى الشوارع والأحياء إسكان الوادى الجديد يُحدد شروط إقامة السواتر السكنية فى الشوارع والأحياء
أعلنت مديرية الإسكان بالوادى الجديد، عن شروط إقامة السواتر أمام الشقق السكنية التى تقع فى الدور الأرضى، المنخفضة عن الطريق، حيث يتم إقامة سواتر مطابقة للشروط بلون موحد لجميع المبانى، بحيث لا يتعدى الساتر 2 متر للدور الأرضى، وأن تكون المساحة المستغلة من الساتر للسكن فقط وليس لأى أغراض تجارية، بجانب سداد مقابل انتفاع لهذه المساحة المستغلة.

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، فى تصريح صحفى أمس الخميس، أن المديرية تراعى البعد الاجتماعى وظروف المواطنين، وخاصة لمن يسكنون حى النبوى المهندس والاقتصادى بالخارجة، مؤكدًا أنه لن يتم التصريح بإقامة سواتر للمنازل التى ترتفع عن الطريق بأكثر من 45 سم، بما فى ذلك إقامة حجرات وسلالم بحرم الطريق وبطرق مخالفة.

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مصر 365