إطلاق مبادرة "معا من أجل مصر" لتنظيم حركة المرور بقنا بمشاركة الطلاب

وافق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا على إطلاق مبادرة الإدارة العامة لمرور قنا بالتعاون مع إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة ومديريتىّ الشباب والرياضة والتربية والتعليم تحت شعار "نحن منكم وأنتم منا معا من أجل مصر "، والتى تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب من خلال مشاركتهم فى تنظيم حركة المرور بالشوارع والميادين جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمقر الديوان العام بحضور العميد جمال وهبى، مدير إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الهجان أن المبادرة سوف تطبق على ثلاث مراحل المرحلة الأولى يتم فيها تدريب 75 طالبا وطالبة من المدارس الفنية على المبادئ والقواعد الأساسية للمرور وطرق التعامل مع المواطنين، وذلك يومىّ الأحد والاثنين القادمين على أن يبدأ توزيع هؤلاء الطلاب على شوارع وميادين المحافظة لتنظيم الحركة المرورية بها يوم الثلاثاء القادم مضيفا أن المرحلة الثانية تشمل تدريب طلاب التعليم العام والمعاهد الفنية والمرحلة الثالثة خاصة بتدريب طلاب الجامعة .

وأكد محافظ قنا أن هذه المبادرة تأتى فى إطار العمل التطوعى للطلاب الذين أبدوا ترحيبا كبيرا بالمشاركة فى تنظيم حركة المرور بشوارع وميادين المحافظة، مؤكدا على ضرورة دمج الشباب والاستفادة من طاقتهم باعتبارهم أحد العوامل الرئيسية فى نهضة المجتمع .

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