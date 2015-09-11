حركة تدعى "الكتيبة الحيدرية" تعلن تنفيذ أول عملية إرهابية لها بالبحرين

أعلنت ما يسمى بـ "الكتيبة الحيدرية" التى تطلق على نفسها أسم "المقاومة الإسلامية فى البحرين" مسئوليتها عن التفجير الإرهابى الذى استهدف مقر مركز شرطة الخميس فى العاصمة البحرينية المنامة.

وقالت "الكتيبة الحيدرية" فى بيان لها: نعلن عن تنفيذ العملية الأولى لنا من خلال استهداف مركز شرطة الخميس بعبوة ناسفة"، متعهدة بأن لا تتوقف عن العمليات الإرهابية فى دولة البحرين.

وصرح اللواء ناجى الهاشل نائب رئيس الأمن العام البحرينى، أن التفجير الإرهابى الذى وقع مساء يوم الخميس، بقرية بلاد القديم، واستهدف حياة رجال الأمن بمركز شرطة الخميس، لم يسفر عن أى إصابات، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأشار إلى أنه فور تلقى غرفة العمليات الرئيسة بلاغا بهذا الشأن، انتقلت للموقع فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية وكافة الفرق الأمنية المعنية حيث اتخذت عددا من التدابير الأمنية والإجراءات القانونية.

كانت وزارة الداخلية البحرينية، قد أعلنت فى وقت متأخر من يوم الخميس، أن تفجير إرهابى أستهدف مقر "شرطة الخميس".

- تفجير إرهابى يستهدف مركز شرطة الخميس بالعاصمة البحرينية المنامة