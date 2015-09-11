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"الداخلية": فريق بحث لملاحقة المتهمين فى سرقة الذهب من مصلحة سك العملة

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"الداخلية": فريق بحث لملاحقة المتهمين فى سرقة الذهب من مصلحة سك العملة "الداخلية": فريق بحث لملاحقة المتهمين فى سرقة الذهب من مصلحة سك العملة
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بأنه تبلغ أمس الخميس لقسم شرطة الظاهر من المواطن "رمضان.ب" 53 سنة أمين مخزن بمصلحة سك العملة، أنه عقب عودته من إجازة اكتشف سرقة 14 سبيكة ذهبية، وثمانية كيلو مشغولات ذهبية مختلفة من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة والجرد وجود باقى الكميات المودعة بالخزينة، وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث على مستوى عالٍ من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة لكشف غموض الحادث وتحديد المتهمين وسرعة ضبطهم والمسروقات.

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