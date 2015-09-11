ننشر صور مبنى القنصلية الإيطالية بعد ترميمه من خلال شركة المقاولون العرب

انتهت شركة المقاولون العرب رسميًا من ترميم مبنى القنصلية الإيطالية، الذى تم تفجيره من قبل إحدى الجماعات الإرهابية الشهر قبل الماضى.

واستطاعت الشركة الانتهاء من ترميم مبنى القنصلية الإيطالية والمنازل المجاورة فى خلال 30 يوما، رغم أن المكتب الاستشارى الإيطالى كان قد حدد مدة ستة أشهر للانتهاء من أعمال الترميم، وهو ما دفع أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالى للإشادة بأداء شركة المقاولون العرب.

ومن جانبه، قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إنه تم إرسال فريق عمل متخصص على أعلى مستوى لترميم مبنى القنصلية بعد تكليف الشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء بأعمال الترميم، لافتًا إلى أنه تم تصليح الخرسانات التى أصابها الانفجار وتربيطها بالخرسانات الجديدة، لربط المنشأة القديمة بالجديدة وترميم الشروخ وكشف الأعمال الكهروميكانيكية التالفة، لوضع خريطة للتعامل مع الوضع الراهن.

وأكد أنه تم صب 200 متر مكعب خرسانة وبناء 150 متر مبانى حجرية، وتركيب 100 شباك خشبى و120 شباك الوميتال و20 بابًا و600 متر بلاط ورخام و5 آلاف متر بياض و10 آلاف متر نقاشة و5 آلاف متر طولة GRC و2000 متر مسطح أسقف ساقطة، إضافة إلى تزويد المبنى بأحدث أجهزة الإنذار والحريق والصوتيات وأعمال التكييف، مشيرًا إلى أنه تم تسليم مبنى القنصلية بشكل رسمى للسفارة الإيطالية.



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