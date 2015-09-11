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تعزيزات أمنية بمنطقة مصر القديمة تزامنا مع تظاهرات قانون الخدمة المدنية

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تعزيزات أمنية بمنطقة مصر القديمة تزامنا مع تظاهرات قانون الخدمة المدنية تعزيزات أمنية بمنطقة مصر القديمة تزامنا مع تظاهرات قانون الخدمة المدنية
عززت أجهزة الأمن من إجراءاتها بمنطقة القديمة لمواجهة التظاهرات الرافضة لقانون الخدمة المدنية فى ظل انطلاق الدعوات بالتجمع داخل حديقة الفسطاط والتظاهر بداخلها، تزامنا مع اعتزام أهالى منطقة مصر القديمة التجمع بنفس المكان للتصدى للمتظاهرين ومنعهم من إقامة أى فعاليات بالمنطقة، الأمر الذى يحتم وجود قوات الأمن لتفادى وقوع أى اشتباكات بين الطرفين.

وكان عدد من الموظفين فى بعض الهيئات الحكومية والنقابات أعلنوا تنظيم مظاهرات غداً السبت للاعتراض على قانون الخدمة المدنية، وطلبوا باقى زملائهم بالحشد والنزول للشوارع على مستوى الجمهورية.

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مصر 365

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