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مصادر بـ"النور": اتجاه لتقليل نسبة مرشحى الفردى للحزب فى انتخابات البرلمان

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مصادر بـ"النور": اتجاه لتقليل نسبة مرشحى الفردى للحزب فى انتخابات البرلمان مصادر بـ"النور": اتجاه لتقليل نسبة مرشحى الفردى للحزب فى انتخابات البرلمان
كشفت مصادر بحزب النور، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب قرر تقليل عدد مرشحيه الفردى، كما قلل نسبة قوائمه الانتخابية من 4 إلى قائمتين فقط لا غير.

وأوضحت المصادر،أن حزب النور سيعتمد على تقارير المرشحين بالمجمعات الانتخابية لاختيار الأكفاء منهم للدفع بهم فى الانتخابات، مشيرة إلى أن الحزب لم يحدد النسبة التى سيقللها من مرشحى الفردى، حيث كان الحزب أعلن من قبل أن سينافس على 60% من المقاعد.

وبدوره، قال الدكتور أحمد رشوان سكرتير الهيئة العليا لحزب النور لـ"اليوم السابع": "سنقوم بإجراء تقيم على جميع المرشحين لاختيار الأكفأ منهم"، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين اعتذروا عن خوض الانتخابات بعد الاستراتجية الجديدة للحزب.

وبالنسبة لقرر حزب النور خوض الانتخابات بقائمتين فقط بدلاً من أربعة، قال "رشوان": "هذا القرار رغبة من قيادات الحزب لإحداث حالة من التوافق مع القوى السياسية والوطنية فى المرحلة الحالية، التى لا تتحمل إلا توافق بين الجميع"، مضيفًا "هذه رسالة طمأنة من حزب النور للجميع، بأننا نمد أيدينا للجميع للعمل على مصلحة البلد".

وأضاف رشوان، "قرار تقليل نسبة مشاركة حزب النور قرار خارج من الحزب، وليس بعدما تلقينا اتصالات من جهات فى الدولة، كما يقول البعض"، قائلاً: "الكلام عن أننا قللنا نسبة مشاركتنا فى الانتخابات بعد تلقينا اتصالات من جهات فى الدولة كلام غريب، وليس له أساس من الصحة".

وقال: "الحزب رأى حالة من الشد والتخوف، والبعض رأى أن حزب النور سوف يستحوذ على البرلمان، ولذلك قررنا تقليل نسبة مشاركتنا لطمأنة الجميع".

وأشار سكرتير الهيئة العليا لحزب النور، إلى أن الحزب كلف قيادات بالحزب، لتشرف على تشكيل القائمتين لتكون مسئولة أمام الحزب عن هذا الأمر.

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مصر 365