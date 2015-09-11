مهاب مميش: 382 سفينة عبرت قناة السويس خلال الأسبوع الماضى

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت خلال الأسبوع الماضى بداية من يوم الخميس الماضى حتى أمس الخميس عبور 382 سفينة المجرى الملاحى للقناة من الاتجاهين بحمولة قدرها 21 مليونا و900 ألف طن حمولات مختلفة.

وشهدت القناة الجديدة خلال الأسبوع الماضى عبور 207 سفن بحمولة قدرها 11 مليونا و800 ألف طن حمولات مختلفة، كما شهدت القناة القديمة عبور 175 سفينة بحمولة قدرها 10 ملايين و100 طن حمولات مختلفة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس خلال الأسبوع الماضى، أن يوم الخميس 3 سبتمبر شهد المجرى الملاحى عبور 50 سفينة من الاتجاهين، بإجمالى حمولات 2.7 مليون طن، حيث عبرت 20 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 1.2 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 30 سفينة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.5 مليون طن.

ويوم الجمعة، شهدت عبور 46 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 2.7 مليون طن، حيث عبرت 25 سفينة من الشمال دون انتظار ومن الجنوب عبرت 21 سفينة بالمجرى الجديد للقناة.

ويوم السبت، شهدت القناة عبور 54 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.2 مليون طن، حيث عبرت 24 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 1.5 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 30 سفينة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن.

وأشارت التقارير إلى أن يوم الأحد عبرت 43 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 2 مليون و695 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين منهم 20 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها مليون و136 ألف طن و23 سفينة ضمن قافلة الجنوب فى قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها مليون و559 ألف طن.

أما يوم الاثنين فشهد المجرى الملاحى للقناة عبور 35 سفينة من الاتجاهين، بإجمالى حمولات 1.8 مليون طن، حيث عبرت 19 سفينة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 873 ألف طن، كما عبرت 16سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 942 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية أن يوم الثلاثاء عبرت القناة 50 سفينة عملاقة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 2.8 مليون طن، حيث عبرت 28 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 1.5 مليون طن، ومن الجنوب 22 سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.3 مليون طن.

ويوم الأربعاء، شهدت القناة عبور 60 سفينة عملاقة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.4 مليون طن، حيث عبرت 32 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 2 مليون طن، ومن الشمال عبرت 28 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 1.4مليون طن.

وأمس الخميس، شهدت القناة عبور 44 سفينة عملاقة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 2.6 مليون طن، حيث عبرت 30 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن، أما فى الشمال فعبرت 14 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 890 ألف طن.