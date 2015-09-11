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3 وزارات تعد حملات مكثفة لنشر مبيدات مكافحة الفئران للحد من تكاثرها

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3 وزارات تعد حملات مكثفة لنشر مبيدات مكافحة الفئران للحد من تكاثرها 3 وزارات تعد حملات مكثفة لنشر مبيدات مكافحة الفئران للحد من تكاثرها
قال المهندس أشرف عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه مع بداية الزراعات الشتوية هناك تنسيق كامل بالتعاون مع وزارة الصحة والتنمية المحلية بالقرى وعدد من الجهات المعنية، وشركات السكر، بتمويل من بنك التنمية والائتمان الزراعى، بإعداد حملات فنية وحملات مكثفة تقوم بصفة دورية بالمرور على الترع والمصارف والمجارى المائية بالمحافظات لنشر مبيدات مكافحة الفئران لخفض كثافتها والحد من تكاثرها من خلال تحزيم الزراعات بالمبيدات ووضعها فى مصائد أو حفر تكون بعيدة عن الإنسان أو الحيوانات.

وأكد رئيس مكافحة الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه بعد الانتهاء من حملة مكافحة الفئران بالأراضى الزراعية بعد موسم حصاد القمح، هناك حملة عقب انتهاء موسم جنى القطن، بالإضافة إلى إعداد حملات توعية عن مخاطر القوارض والفئران، وما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، لافتا إلى أن الفئران تمثل خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيوانى والمنشآت العامة والمصانع، وذلك بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

فيما كشف آخر تقرير لمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن الفئران تشكل تهديدا على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيوانى والمنشآت العامة والمصانع، وذلك بسبب قدرتها على التكاثر السريع، مشيرا إلى أن فترة الحمل للفأر المنزلى تتراوح من 20 - 21 يوما، بينما تصل ولدات أنثى الفأر فى المرة الواحدة من 4 - 8 صغار، تصل الصغار إلى النضج الجنسى عندما تصل أعمارها إلى 45 يوما، تعطى الأنثى 42 فأرا فى السنة، ترتفع إلى أكثر من 80 فأرا لأنثى الفأر المتسلق.

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