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الأحد..انطلاق آخر أفواج الحجاج من ميناء سفاجا لضبا استعدادًا لموسم الحج

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الأحد..انطلاق آخر أفواج الحجاج من ميناء سفاجا لضبا استعدادًا لموسم الحج الأحد..انطلاق آخر أفواج الحجاج من ميناء سفاجا لضبا استعدادًا لموسم الحج
أعلن عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الرسمى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه ستنطلق آخر العبارات من ميناء سفاجا البحرى إلى ميناء ضبا السعودى، يوم الأحد المقبل بعد إعلان المملكة العربية إغلاق جميع موانيها مع العالم، بداية من الاثنين، استعداداً لموسم الحج.

وأكد المتحدث باسم موانئ البحر الأحمر لـ"اليوم السابع"، أن السعودية أخطرتنا بإغلاق موانيها مع العالم أجمع بداية من الاثنين المقبل، لاستعداد أجهزتها المختصة لمناسك فريضة الحج وضيوف الرحمن.

وأضاف مصطفى، أن موانئ البحر الأحمر، نقلت حتى الآن 15 ألف من عمالة الحجيج عبر مينائى الغردقة وسفاجا إلى ميناء ضبا السعودى، مضيفاً أيضاً أنه تم نقل 120 ألفًا من العمالة المصرية العاملة فى السعودية والعائدة عقب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك عبر نفس الميناءين.

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مصر 365

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