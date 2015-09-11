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"المالية": محاسبة كل من تجاوز فى واقعة الرقص بمأمورية ضرائب شرق الإسكندرية

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"المالية": محاسبة كل من تجاوز فى واقعة الرقص بمأمورية ضرائب شرق الإسكندرية "المالية": محاسبة كل من تجاوز فى واقعة الرقص بمأمورية ضرائب شرق الإسكندرية
قال السفير أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية، إن الوزير هانى قدرى وجه بمحاسبة كل من قام بالتجاوز الذى ظهر فى الفيديو الذى تم تداوله، ويظهر وصلة رقص على أغانى داخل مأمورية ضرائب شرق الإسكندرية.

وحذر السفير أيمن القفاص، قائلاً "لن نسمح بأن يتحول مقر رسمى تابع للدولة ويمثل رمزا لسيادتها إلى مرقص أو محل لهو".

وأضاف "القفاص" عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أن الآلاف من أعضاء هيئة الضرائب المصرية هم قضاة المال وحماة حق الدولة فى ، وكل من يخرج عن هذه المنظومة قلة قليلة لا تمثل بأى صورة من الصور وزارة المالية أو مصلحة الضرائب أو أى هيئة تابعة للوزارة.

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