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"المحافظين": 51 مرشحًا عن الحزب تقدموا رسميًا لـ"العليا للانتخابات"

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"المحافظين": 51 مرشحًا عن الحزب تقدموا رسميًا لـ"العليا للانتخابات" "المحافظين": 51 مرشحًا عن الحزب تقدموا رسميًا لـ"العليا للانتخابات"
أكد بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين ورئيس لجنة انتخابات الحزب، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم وتعكف على استمرار مشاوراتها لحسم الموقف من زيادة عدد مرشحيهم على الفردى، بعد مطالبة كوادر بالحزب الترشح، لافتًا إلى أن اللجنة تدرس موقفها من ذلك فى الوقت الذى يعملون فيه على إنهاء أوراقهم.

وأضاف شلش، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب تقدم رسميًا للجنة العليا للانتخابات بـ51 مرشحًا من أصل 61، موضحًا أن هناك مرشحين حريصين على التقدم فى آخر يوم لباب الترشح، موضحا أن الحزب أصبح لديه 6 مرشحين داخل قائمة فى حب .

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