مستشارو الرئيس اليمنى يوافقون على حضور مشاورات تنفيذ قرار مجلس الأمن

عقد مساء اليوم الخميس، اجتماع لهيئة المستشارين السياسيين للرئيس اليمنى وكذلك اللجنة السياسية فى الحكومة ، وذلك برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادى وحضور نائب الرئيس اليمنى - رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح.

وأقر الاجتماع الموافقة على حضور المشاورات الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 للعام 2015م.

وطالب الاجتماع من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن، بذل مساعيه للحصول على التزام علنى صريح من قبل الحوثى وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 دون قيد أو شرط.

وفى هذا الصدد أكد الاجتماع على دعمه الكامل للجهود المخلصة التى يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الأمم المتحدة عن مفاوضات سلام جديدة حول اليمن "الأسبوع القادم".

>