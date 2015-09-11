مقتل جندى سعودى من "حرس الحدود" فى تبادل لإطلاق النار مع الحوثيين

أعلنت السلطات السعودية مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الحوثيين.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، إن أحد مراكز حرس الحدود بقطاع الطوال بمنطقة جازان تعرض، الخميس، "لإطلاق نار كثيف من مواقع جبلية داخل الأراضى اليمنية، ما اقتضى التعامل مع مصادر إطلاق النيران بالمثل بمساندة من القوات البرية حتى تمت السيطرة على الوضع".

وأضاف: "نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة الجندى أول بحرس الحدود فهد بن حميد بن عتيق البلادى بطلق نارى، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).