الأمم المتحدة تعلن عن مفاوضات سلام جديدة حول اليمن "الأسبوع القادم"

أعلن وسيط الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد الخميس عن عقد "مفاوضات سلام" جديدة "الأسبوع القادم فى المنطقة"، قبلت الحكومة وكذلك المتمردون الحوثيون المشاركة فيها.

وأضاف الوسيط فى بيان ان هذه المباحثات ستشمل بالخصوص السعى إلى "وقف اطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسى السلمى".

كما ستهدف هذه المفاوضات إلى "وضع اطار لاتفاق على الية تتيح تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم 2216" الذى يطالب الحوثيين بالانسحاب من الاراضى التى سيطروا عليها فى اليمن.

وأضاف البيان ان الوسيط "يحض المشاركين فى المباحثات على التحاور بطريقة بناءة وبحسن نية" بهدف "وضع حد سريعا للعنف الذى تسبب فى آلام لا تطاق" للشعب اليمنى.