6 نصائح للوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة.. أهمها نظف معدتك بالبصل والثوم

جرثومة المعدة هى حالة شائعة يصاب بها البعض، وهى عبارة عن بكتيريا ضارة تصيب المعدة بحالة من الاضطراب، مما يزيد من حالة التهابات المعدة وقرح المعدة، بجانب مجموعة من الأعراض المرضية الخطيرة الأخرى.

وفى هذا الشأن أوضحت الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة، أن جرثومة المعدة أحد أخطر أنواع البكتيريا المنتشرة فى الدول الفقيرة، وتلك التى لا تهتم بنظافة المأكل والشوارع، ولا تجد طرقا وقائية للتخلص من الفضلات والقمامة.

>ومن هنا كان لزاما علينا تقديم مجموعة من النصائح، التى يمكن من خلالها الوقاية وتجنب الإصابة بجرثومة المعدة التى تقلق الجميع:>- ابتعد عن تناول الطعام الملوث، من العربات المعرضة لهواء العوادم، وللذباب الذى يقبع فى أماكن القمامة والمستنقعات.>- اهتم بغسيل الخضراوات والفاكهة جيدا بالمياه والخل والليمون.>- غسيل اليدين بالصابون لمدة 30 ثانية، قبل وبعد تناول الطعام وبين الوجبات.>- اتبع إجراءات السلامة الصحية والنظافة بعد وقبل عملية الإخراج>- تناول البصل والثوم من مطهرات المعدة المعروفة سبب فى الوقاية من الإصابة بها>- أى طعام معرض للذباب والبعوض لا تقربه