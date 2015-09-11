للحجاج.. 5 نصائح للحفاظ على جلدك وحمايتك من التسلخات أثناء الحج

مع موسم الحج يرتدى الحجاج الرجال ملابس الإحرام معظم الوقت وتكون بدون خيط، ويكون ذراعاه وساقاه مكشوفتان، وهو ما يساعد على تعرضه للحروق الجلدية أو الإصابة بالتسلخات، كما يؤدى التزاحم وارتفاع درجات الحرارة لبعض المشكلات الجلدية والتسلخات للحجاج سواء السيدات أو الرجال.

وفى هذا السياق، يقدم الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعض النصائح الهامة للحفاظ على جلد الحجاج من الرجال والسيدات، ذلك عن طريق:

>1- على الحجاج ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، لأن القطن يتشرب نسبة كبيرة من العرق، ويرطب الجسم.

>2- عند نزول الحاج فى الشمس عليه وضع واقى من الشمس بدون رائحة عطرية، وذلك لتجنب حدوث حرق فى البشرة، واستخدام شمسية تقى من أشعة الشمس.

>3- لمنع حدوث فطريات والتهابات فى المناطق الحساسة، على الحاج وضع بودرة مضادة للفطريات.

>4- لتجنب فقد سوائل الجسم، فعلى الحاج تناول قطعة صغيرة من المخلل حتى تحتفظ بالسوائل فى الجسم، كما ينصح بالإكثار من تناول الماء.

>5- يمكن دهان الجلد بكريمات مرطبة يوميًا قبل النوم مساء فى الأيام العادية لمنع الجفاف ما عدا أثناء الإحرام تجنبًا لوجود معطرات بها.