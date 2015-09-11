حافظ على قلبك.. الكركم يذيب الدهون ويوسع الشرايين

للكركم الأصفر فوائد عدة يغفلها البعض، فاستخدامه كأحد أهم التوابل التى تعمل على تحسين لون وطعم ومذاق الطعام، سبب فى حب الكثيرين له، وإضافتهم له على الطعام.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، أن الكركم له فوائد شهيرة، إلا أن البعض لا يعى أن الكركم قادر على إذابة دهون الشرايين والعمل على توسعتها.

>وتابع استشارى الأمراض الباطنة والسكر حديثه عن الكركم قائلا "الكركم يساعد على توسعة الشرايين بالجسم، فهو يعمل على إذابة الدهون القليلة الكثافة المترسبة فيها، والتى تتراكم كلما تناول الإنسان الكثير من الدهون، والطعام الدسم والأصناف التى تحتوى على زبد وسمن وزيوت كثيرة، كالطعام المقلى".

ولكن حذر عيسى فى الوقت ذاته من إضافة الكثير من الكركم إلى الطعام، بل أن فائدته تظهر بالقليل فقط، فنصف ملعقة أو أقل خلال اليومين تؤتى بثمارها على أكمل وجه.