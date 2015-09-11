النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالربو

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، ونشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، عن أن المرأة هى أكثر عرضة من الرجال من حيث الإصابة بالربو.

وقام العلماء بتحليل بيانات أكثر من 2000 مريض عولجوا من الربو ويحتاجون إلى دخول المستشفى، وعلى الرغم من أن الرجال والنساء كان لديهم عوامل الخطر مماثلة، ما زالت النساء 60% أكثر عرضة لدخول المستشفى.

ووفقًا للدراسة التى نشرت فى دورية الحساسية والربو وعلم المناعة، قال الدكتور جيمس سابليت، رئيس الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، إنه معروف أنه بعد سن البلوغ، فإن الربو يكون أكثر شيوعًا فى النساء أكثر من الرجال.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة روز الصدع، أستاذة مساعدة إكلينيكية بطب الطوارئ فى جامعة ماريلاند فى بالتيمور، إن هناك عدة أسباب محتملة تفسر لماذا تصاب النساء بنوبات الربو أكثر من الرجال، وهو أن النساء يعانين من ضيق التنفس بشكل مختلف عن الرجال.

وأضاف الباحثون أن الهرمونات الجنسية الأنثوية تلعب دورًا مهمًا فى فرص الإصابة بالربو، بالإضافة إلى الاختلاف فى السلوكيات الصحية.