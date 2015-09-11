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دقيقتان من ممارسة الرياضة يوميًا تحميك من أمراض القلب والسكر

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دقيقتان من ممارسة الرياضة يوميًا تحميك من أمراض القلب والسكر دقيقتان من ممارسة الرياضة يوميًا تحميك من أمراض القلب والسكر
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أفادت بأن دقيقتين فقط من ممارسة الرياضة يكفيان لمكافحة أمراض قلبك.

ووجد العلماء أن التمارين المعتدلة لها فوائد عديدة منها تعزيز صحة القلب، موضحين أنها المفتاح لمكافحة أمراض القلب والسكرى.

وأوضح العلماء من جامعة نيوكاسل، أن دقيقتين فقط من التمارين الرياضية لمرضى السكرى من النوع 2، تعمل على إصلاح اضطرابات القلب فى غضون 12 أسبوعًا.

والجدير بالذكر أن مرض السكرى من النوع 2 غالبًا ما يرتبط مع السمنة، ويؤدى إلى تغييرات فى بنية القلب، مما يزيد من فرصة الاصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكرى والكولسترول، حيث إنها تعزز صحة القلب عن طريق ضخ الدم بصورة منتظمة لجميع أعضاء الجسم.وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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