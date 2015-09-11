فتحي مبروك يتحدث: هذا ما سيتغير في الأهلي.. وأتمنى بداية فترتي بلقب

"الآن وبعد الاتفاق مع مجلس الإدارة على العمل لموسم كامل، سنضع استراتيجية متكاملة".. الوضع الآن يتغير في تفكير فتحي مبروك مديرا فنيا للنادي الأهلي.

القلعة الحمراء قررت تجديد الثقة في فتحي مبروك لموسم جديد، بحسب ما كان قد كشفه FilGoal.com مساء الأربعاء.

وقال مبروك بعد إعلان القرار رسميا: "أشكر مجلس الإدارة والجمهور ولجنة الكرة على تلك الثقة".

وأضاف "أتمنى إحراز البطولات للنادي، تماما مثلما اعتاد هذا الفريق العريق مع كل المدربين، مثل محمد يوسف وحسام البدري".

وأكمل "عملت 4 أشهر في تشويش ولكن كان لدي من الإرادة والتصميم ما أعانني على تلك المهمة".

وأفصح "التجديد جاء في وقته".

استراتيجية

وأكد مبروك "الآن وقد أصبحت واثقا في استمراري لسنة، يجب أن نضع استراتيجية متكاملة للموسم".

وشدد مبروك على أنه لن يوقع عقدا مثله مثل كل المدربين أبناء النادي في تعاملهم مع القلعة الحمراء.

كما أوضح أنه لا ينوي تغيير الجهاز المساعد.

وكشف "ليلة امس اجتمع علاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة مع اللاعبين، وأكد لهم استمراري".

وأتم "الآن أتمنى بداية فترتي بالكونفدرالية".