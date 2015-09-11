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بالفيديو - ' حكام بنات ' في الدوري المصري قريبا

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بالفيديو - ' حكام بنات ' في الدوري المصري قريبا بالفيديو - ' حكام بنات ' في الدوري المصري قريبا

أوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري أن اللجنة تخطط لإضافة العنصر النسائي في زي الحكام بملاعب كرة القدم المصرية الموسم المقبل.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة الحياة يوم الخميس: "نستعد للدفع بالعنصر النسائي في زي الحكام بدوري القسم الثاني الموسم المقبل".

وأضاف "نعمة رشاد وسارة سمير هما المرشحتان لقيادة مباريات دوري الدرجة الثانية تحكيميا الموسم المقبل".

حوار FilGoal.com - حكاية سارة سمير أول "حكمة" بين الرجال

وأتم عبد الفتاح "ستكون خطوة تمهيدية للاستعانة بالعنصر النسائي في التحكيم بالدوري الممتاز المصري".

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