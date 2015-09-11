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إيتوربي يتحدث عن صلاح ودجيكو والبقاء في روما

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إيتوربي يتحدث عن صلاح ودجيكو والبقاء في روما إيتوربي يتحدث عن صلاح ودجيكو والبقاء في روما

لا يشعر خوان إيتوربي جناح روما بالقلق من منافسة أسماء جديدة في هجوم روما مثل محمد صلاح وإدين دجيكو.

وضم روما هذا الصيف ثلاثي هجومي هم صلاح ودجيكو وياجو فالكي، ليضافوا إلى الخط الأمامي الذي يتواجد فيه إيتوربي وفرانشيسكو توتي وجيرفينيو.

وقال إيتوربي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس يوم الخميس إنه لديه رغبة كبيرة للعمل بشكل جيد بالرغم من المنافسة الشرسة مع وصول صلاح ودجيكو.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 22 عاما "نحن الآن فريق أقوى، دجيكو وصلاح لعبوا في فرق كبيرة، وروما سيلعب جيدا هذا الموسم".

ولعب رودي جارسيا المدير الفني لروما بالثلاثي صلاح ودجيكو وفالكي في الخط الأمامي ضد يوفنتوس في المباراة الماضية من الدوري الإيطالي، بينما جلس إيتوربي على مقاعد البدلاء.

وأتم الأرجنتيني "أود أن أشكر المشجعين لأن ثقتهم تجعلني أشعر بالراحة، ورغبتي دائما هي البقاء في روما".

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