الشمس صديقتك في العناية بالملابس والنوافذ و...

لأشعة الشمس القوية دور محوري في التنظيف والتعقيم. كيف؟

"هيلبلينغ"، المنصة الإلكترونية الرائدة في خدمات تنظيف المنازل، تسلّط الضوء على بعض الطرق المفيدة لتوظيف أشعة الشمس في تدبير المنزل، وجعلها صديقتك في العناية في فرش الأسرة والملابس والنوافذ:

1. تنظيف السرير والتخلّص العثة

ان كلّ من يعاني من الحساسية، يواجه كابوساً مسمّى بالعثة، وغيرها من الطفيليات التي تسكن الأسرّة، إذ من المعلوم أن العثة تحب الأماكن المعتمة، وتفضّل البيئة الرطبة التي تتصف بها مراتب الأسرّة (الفرش). بالمقابل، هي لا تتحمّل ضوء الشمس والرطوبة المنخفضة. لذا، إذا كانت حرارة الجو في الخارج مرتفعة، قومي باستغلال الفرصة لوضع مرتبة سريرك في الهواء الطلق، بهدف القضاء على أي عثة نائمة داخلها، واتبعي الخطوات الآتية:

* انزعي الشراشف والأغطية عن مرتبة السرير.

* نظفي المرتبة، باستخدام فرشاة ومكنسة كهربائية.

* ضعيها في الخارج، واتركيها لثلاث ساعات.

*تحذير: يجب عدم تعريض مراتب السرير (الفرش) المصنوعة من "اللاتكس" للشمس، لأن الأشعة فوق البنفسجية ستتلف نسيجها، كما أن درجات الحرارة العالية قد تتسبّب في تغيير شكلها!

3 خطوات سهلة لتنظيف "الموكيت"

2. نزع البقع عن الملابس

يتشكّل "أُكسيد الهيدروجين"، عندما تقع الأشعة فوق البنفسجية على الملابس. عندما نقوم بنشر ملابسنا تحت الشمس، تعمل أشعتها الحارة على أكسدتها وتفعيل عامل التبييض والتنظيف، بحيث تفتت حبيبات الأوساخ وتزيلها.

في الإطار عينه، يعتبر التبييض بالشمس فعّالاً للملابس البيضاء، خصوصاً إذا كانت مصنوعة من القطن. لذا، قومي بنشر ملابسك لبضع ساعات في مكان مفتوح لتتعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة. وإذا لم تتمكني من رؤية أي اختلاف واضح بعد فترة، بإمكانك تسريع النتائج عن طريق رشّ القليل من عصير الليمون الحامض عليها.

من جهة ثانية، يجدر بك الحذر من المغالاة في وضع ملابسك المبلّلة تحت أشعة الشمس القوية، بهدف أن تنشف بسرعة،

إذ للتدبير المذكور دور في تلف أنسجتها وتغيّر ألوانها. في هذا الإطار، ان تعريض الملابس للشمس القوية لمدة ساعين كاف لتجفيفها. عندما ينشف الغسيل، تأكدي من عدم تركه في الخارج، وإلا سينتهي الأمر بآثار خطوط بيضاء على الملابس، مصدرها حبل الغسيل. بما أن بعض المطهرات يحوي عوامل تفتيح وتبييض، هناك احتمال أن تنتهي الملابس ببقع صفراء أو خضراء سببها بكل بساطة هو عرضتها المفرطة لأشعة الشمس.

*نصيحة: اقلبي ملابسك عند نشرها للتقليل من احتمال انتهائها بخطوط إضافية من أي نوع.

3. العناية بالنوافذ

قد تستغربين عندما تجدين بقعاً على زجاج نافذتك، على الرغم من أنك قمت بتنظيفها للتو!

لمنع هذه المشكلة، يجدر بك الانتباه إلى بعض النقاط الرئيسة عند تنظيف النوافذ تحت أشعة الشمس المباشرة، من أهمّها: الإسراع في شطف فقاعات الصابون الناتجة من محلول التنظيف مع الأوساخ التي يحاول إزالتها، نظراً إلى أنّه في حال عدم إزالة المحلول بسرعة، يجفّ تاركاً وراءه بقعاً واضحة. بالإضافة إلى ذلك، تجنّبي محاولة تجفيف الزجاج بالمسح المتكرر؛ لأن ذلك غير ضروري ويسبب المزيد من البقع بدل منعها. من الأفضل استخدام مساحة زجاج لمنع البقع من التكوّن.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو:كيف تزيلين أحمر الشفاه عن الملابس؟