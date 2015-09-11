مهاجم الأهلي: ما فعله كوبر معي ' دين في رقبتي '

قال محمد حمدي زكي مهاجم الأهلي الجديد إنه يحمل دينا في رقبته لهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر.

وانتقل محمد حمدي زكي للأهلي قادما من صفوف الاتحاد السكندري هذا الصيف.

وأضاف حمدي زكي في تصريحات لقناة النهار رياضة يوم الخميس: "لن أنسى ما فعله كوبر والجهاز الفني لمنتخب مصر معي في الفترة الأخيرة".

وأنضم اللاعب لقائمة منتخب مصر في معسكره لمواجهة تشاد رغم عدم مشاركته في المباريات منذ فترة.

وأوضح زكي "ضمني المنتخب لصفوفه في ظل عدم مشاركتي في المباريات الرسمية وأزمة العقد من قبل نادي الاتحاد السكندري، وهذا دين في رقبتي".

يذكر أن مهاجم مصر في كأس العالم للشباب 2011 خرج من القائمة النهائية التي سافرت لمواجهة تشاد السبت الماضي.