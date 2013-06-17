تغلَّبي على عيوب وجهك الخلقيَّة بالمكياج

قد تحتوي ملامح وجهك على بعض العيوب الخلقيَّة التي تجعل مظهرك أقلّ جاذبيَّة، ولكنَّ التغلُّب على هذه العيوب ليس بالأمر الصَّعب؛ لأنَّ مستحضرات التَّجميل يمكنها أن تخفي العديد من عيوب الوجه، وليس ذلك فحسب، بل يمكنك إذا أتقنت استخدامها أن تحوِّلي عيوب بشرتك إلى ميزة جماليَّة تزيد من جاذبيَّة مظهرك.

"سيِّدتي نت" يقدِّم لك بعض عيوب الوجه الخلقيِّة وطرق التغلُّب عليها في ما يلي:

1. الوجه المربَّع

يتميَّز الوجه المربَّع بفكٍّ بارز يجعله يُحافظ على شباب الملامح لوقت طويل، ولكنَّ العديد من السيِّدات يُفضِّلن المظهر المستدير. ولتحقيق هذا الأمر، استخدمي البودرة الفاتحة حول الوجه والذَّقن حتَّى أعلى عظمة الفكَّين، ثمَّ وزِّعي البلاشر الورديّ بشكل دائريّ عند أعلى الخدين، واختاري أحمر الشِّفاه لامعاً بلون ورديّ.

2. الأنف الأفطس

أفضل طريقة لتنحيف مظهر الأنف الأفطس هي تكنيك ظلال العيون؛ لذلك قومي باستخدام ظلّ بيج فاتح أو بنيّ طبيعيّ، ووزِّعيه بواسطة إسفنجة صغيرة على طرفَي الأنف، من دون أن تغطِّي رأسه؛ أمَّا إذا كان أنفك كبيراً جداً، فعليك تطبيق الظِّلال على طول العظمة ورأسها.

3. الأذن الكبيرة

الأذن الكبيرة لا تُسبّب الضِّيق لمعظم السيِّدات، ولكن إذا أردت أن تقلِّصي حجمها، يُمكنك أن تضعي ظلاً بنيَّاً داكناً على حافتها.

4. الشِّفاه الرقيقة

هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتبعيها حتَّى تكون شفاهك جميلةً وممتلئة، وهذه الخطوات هي:

1. اختاري قلماً لتخطيط الشَّفتين بلون طبيعيّ أقرب للون بشرتك.

2. ارسمي شفتيك مباشرة خارج إطارهما الأساسيّ بدقَّة شديدة مع المحافظة على أن يكون رسم الخطّ دقيقاً جداً.

3. املئي شفتيك من الأطراف بنفس القلم، وضعي أحمر الشِّفاه الذي تفضِّلينه.

4. بعد ذلك، ضعي ظلاً أبيض اللون في مركز شفاهك حتَّى تظهر أكثر جاذبيَّةً وامتلاءً.