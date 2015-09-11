«الصغير»: “ليس من حق «أحمد عز» الصرف على الدعاية الانتخابية من الحساب البريدي الذي أنشأه”

قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن رجل الأعمال أحمد عز، ليس من حقه الصرف على الدعاية الانتخابية من الحساب البريدي الذي أنشأه.

> وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج (يحدث في مصر) الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة ام بي سي مصر، إن موظفو الهيئة أبلغوا محامي أحمد عز بقرارين أصدرهما النائب العام، وجهاز الكسب غير المشروع بمنعه من التصرف في أمواله.

> ولفت رئيس الهيئة القومية للبريد إلى أن أحمد عز، أرسل مجموعة كبيرة من محاميه إلى الهيئة القومية للبريد للاعتراض على ذلك، لافتاً إلى أن ما تم إعطائه له هو شهادة بأن لديه حساباً بريدياً، مع التأكيد على أنه لا يجوز له التصرف في الأموال التي سيتم إيداعها به.