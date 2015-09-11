محافظ قنا يستبعد مدير الإدارة التعليمية بدشنا من منصبه

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا استبعاد كل من مدير الإدارة التعليمية بدشنا ومدير مدرسة دشنا الفنية التجارية ومدير مدرسة السادات الإعدادية المشتركة من مواقعهم، وذلك بسبب تدنى مستوى النظافة وعدم الالتزام بإنهاء أعمال الصيانة اللازمة بالمدارس وإهمال تطبيق الأنشطة الثقافية والرياضية للطلاب خلال الإجازة الصيفية، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى تأدية واجباتهم.

جاء ذلك عقب الجولة التفقدية التى قام بها محافظ قنا، على عدد من المدارس بمدينة دشنا بهدف الاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث رافقه خلال الجولة السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا خلال الجولة عدد من المدارس التى تم اختيارها كمقرات للجان الانتخابية منها مدرسة مصنع سكر دشنا الثانوية المشتركة ومدرسة دشنا الفنية التجارية ومدرسة السادات الإعدادية المشتركة ومدرسة فاو قبلى الإعدادية المشتركة للتأكد من اكتمال الأثاث المدرسى بها ومتابعة أعمال الصيانة للمبانى وإصلاح الأثاث وإعادة استخدامه فى المدارس والاهتمام بنظافتها ونظافة البيئة المحيطة بها.