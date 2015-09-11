ترقية المستشار وليد البيلى محاميًا عامًا لنيابات جنوب القليوبية

أصدر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام حركة ترقيات وتنقلات بين القضاة والمستشارين وشملت الحركة ترقية المستشار عمرو سامي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها رئيسًا بمحكمة استئناف طنطا وجاء بدلاً منه المستشار وليد البيلي الذي كان يشغل منصب محامي عام نيابات الأقصر كما تم ترقية المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها رئيسا بمحكمة استئناف وجاء بدلاً منه المستشار أحمد عبد الله الذي كان يشغل منصب محامي عام في نيابة استئناف طنطا.

وشملت الحركة ترقية المستشار مصطفى المتناوي رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة وترقية المستشار أحمد عيسي رئيس نيابة العبور قاضيًا بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية.