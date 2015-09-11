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محافظ الإسماعيلية: تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى "الكيلو 2" بـ16 مليون جنيه

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محافظ الإسماعيلية: تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى "الكيلو 2" بـ16 مليون جنيه محافظ الإسماعيلية: تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى "الكيلو 2" بـ16 مليون جنيه
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات صحفية أنه فى إطار استكمال خطة المحافظة لتفيذ أعمال توصيل خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة خاصة القرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة واستجابة لمطالب مواطنى وأهالى منطقة الكيلو 2 بالإسماعيلية فإنه تم الموافقة على البدء فى تنفيذ مشروع توصيل خدمة الصرف الصحى لتلك المنطقة التى ظلت تعانى وتفتقر للخدمة على مدى عدة سنوات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اعتماد مبلغ قدره 16 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى لمنطقة الكيلو 2 والذي يشمل إنشاء محطة رئيسية على مساحة 900 متر مربع ومحطة فرعية على مساحة 625 مترًا مربعًا وأنه قد صدرت قرارات التخصيص لإنشاء المحطات والشبكة التي ستغطى المنطقة بالكامل وتخدم ما يزيد على 20 ألف نسمة.

وأضاف "طاهر" أن هذا المشروع سوف يسهم في حل مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة جذريًا وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملة مكثفة شاركت بها جميع سيارات الكسح التى تولت أعمال رفع وتطهير جميع خزانات الصرف الصحى والترنشات بالمنطقة بالكامل وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم إنهاء كل التنسيقات اللازمة مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة وتم طرح العملية والترسية وتسليم الموقع للبدء فى تنفيذ مشروع انشاء المحطة والشبكات والخطوط الرئيسية.

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