25 مرشح يتنافسون على مقعدين بدائرة كفر صقر وأولاد صقر بالشرقية

اشتدت المنافسة بين المرشحين بالدائرة الثالثة عشرة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز كفر صقر وتضم كفر صقر وأولاد صقر ولها مقعدان، حيث تقدم 25 مرشحًا بينهم سيدة أعمال بأوراقهم للجنة المكلفة بتلقي طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

ومن أبرز المرشحين كل من الإعلامي الدكتور علي عبد الحليم مدير عام البرامج الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وماهر محمد عبد الرحمن محمد وشهرته ماهر أبو ماجد، فردى، ومعروف بين أهالى الدائرة بعمدة الفلاحين لقربه منهم وحل مشاكلهم وحضوره الجلسات العرفية، ومصباح المتولي إبراهيم المتولي رئيس وحدة محلية بالمعاش، مرشح فردى عن حزب الحركة الوطنية ويعتمد في دعايته الانتخابية علي خدماته التي قدمها للأهالي من خلال كونه عضوًا بالمجالس المحلية قروي ومحافظة، وملاك علي جمعة سيدة أعمال مرشحة فردي، مستقل وصبرى ذكى صالح طنطاوي فردي حزب ونائب سابق عن الحزب الوطني، ومحمد عبد الحليم محمد فهمي إسماعيل و،فري حزب ومحمد فاروق محمد عبد اللطيف واكد فردي حزب ومحمد محمد جابر الغريب الدقوقي فردي مستقل والسيد عرفة سالم إبراهيم صقر فردي مستقل ووعزازي عمارة أحمد عزازي مستقل وأحمد فؤاد عطية عبد الحليم مستقل عن حزب الوفد وسامي محمد أبو المعاطي محمد فردي مستقل ومحمد عبد الخالق رزق أحمد مستقل عن حزب النور ومحمد علي محمد محمد فردي مستقل و جمال عبد السلام سليم أحمد فردي مستقل وأحمد رجب رمضان محمود فردي مستقل ورمضان يوسف حسن رمضان فردي مستقل ومحمد محمد توفيق جاد الحق فردي مستقل وهشام الأحمدي السيد حسانين فردي عن حزب المؤتمر وراضي إبراهيم محمود عبد الباقي فردي عن حزب الجيل الدايمقراطى ووعلاء محمد حسن أبو زيد وهب فردي مستقل.

وقام بعض المرشحين بعقد تحالفات مع بضعهم معتمدين على العصبية وكبار العائلات بالمركزين.



>