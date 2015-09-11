محافظ الشرقية:علمت بواقعة مدرس الشيشة من زوجتى وتم نقله إلى العمل الإدارى

قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إنه فوجئ من خلال زوجته عندما أرسلت له على الـــــ"واتس آب" صور لأحد المدرسين يدخن "الشيشة" داخل أحد المدارس بمحافظة الشرقية، مضيفا أنه على الفور تواصل مع مدير الإدارة التعليمية فى مدينة فاقوس لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع هذا المدرس.

وأوضح أن ما تم من إجراءات صارمة مع هذا المعلم هو بمثابة رسالة لكل من يعمل فى مؤسسة تعليمية أو حكومية أن الزمن تغير ولم تصبح مصر كما كانت بالأمس، موضحا أن أى فعل أو تصرف سيصدر من أى موظف أو مسئول حكومى سيتم محاسبته على الفور بكل حسم وشدة، مشيرا إلى أنه تم نقل هذا المعلم إلى وظيفة إدارية بعيدة عن مجال التعليم بالإضافة انه كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بوقف مدير المدرسة وتحويله إلى التحقيق.

وأضاف عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور فى برنامج "البيت بيتك" على قناة ten، أن هذه ليست هى الواقعة الأولى التى يتم ضبطها بالتجاوز، مضيفا أنه خلال جولاته اليومية يتم ضبط العديد من المخالفات التى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه على الفور، مشيرا إلى ضرورة قيام كافة وسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه الظواهر السلبية وعدم السكوت عليها، موضحا ان التغير الذى ننشده للمجتمع لن يتم إلا بتغير حقيقى فى مجال التعليم.