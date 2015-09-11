أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية:علمت بواقعة مدرس الشيشة من زوجتى وتم نقله إلى العمل الإدارى

Google+ Print
محافظ الشرقية:علمت بواقعة مدرس الشيشة من زوجتى وتم نقله إلى العمل الإدارى محافظ الشرقية:علمت بواقعة مدرس الشيشة من زوجتى وتم نقله إلى العمل الإدارى
قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إنه فوجئ من خلال زوجته عندما أرسلت له على الـــــ"واتس آب" صور لأحد المدرسين يدخن "الشيشة" داخل أحد المدارس بمحافظة الشرقية، مضيفا أنه على الفور تواصل مع مدير الإدارة التعليمية فى مدينة فاقوس لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع هذا المدرس.

وأوضح أن ما تم من إجراءات صارمة مع هذا المعلم هو بمثابة رسالة لكل من يعمل فى مؤسسة تعليمية أو حكومية أن الزمن تغير ولم تصبح كما كانت بالأمس، موضحا أن أى فعل أو تصرف سيصدر من أى موظف أو مسئول حكومى سيتم محاسبته على الفور بكل حسم وشدة، مشيرا إلى أنه تم نقل هذا المعلم إلى وظيفة إدارية بعيدة عن مجال التعليم بالإضافة انه كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بوقف مدير المدرسة وتحويله إلى التحقيق.

وأضاف عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور فى برنامج "البيت بيتك" على قناة ten، أن هذه ليست هى الواقعة الأولى التى يتم ضبطها بالتجاوز، مضيفا أنه خلال جولاته اليومية يتم ضبط العديد من المخالفات التى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه على الفور، مشيرا إلى ضرورة قيام كافة وسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه الظواهر السلبية وعدم السكوت عليها، موضحا ان التغير الذى ننشده للمجتمع لن يتم إلا بتغير حقيقى فى مجال التعليم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر