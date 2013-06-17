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تسريحات صيفيّة من وحي نجمات العرب

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تسريحات صيفيّة من وحي نجمات العرب تسريحات صيفيّة من وحي نجمات العرب

تعوّدنا خلال أسابيع الموضة العالميّة التعرّف إلى أبرز الصيحات الخاصّة بكلّ موسم. وبما أنّنا دخلنا في موسم الصيف، فإنّه لا بدّ لنا من معرفة أنّ تسريحات هذا العام تتّسم بالبساطة والخفّة.
وقد تميّزت معظم التسريحات التي شاهدناها على شعر العارضات بالرومانسيّة والطابع العمليّ، فكان الشعر المالس والمجعّد المائل إلى التسريحات الطبيعيّة هو الأكثر شيوعاً في العروض العالميّة.
كما احتلّت الضفيرة بجميع أشكالها مكاناً مهمّاً في قلوب مختلف النساء، فأصبحت تزّين جميع إطلالاتهنّ.
وعلى هذا الأساس، قدّمنا لك أجدد الصور لبعض النّجمات العرب اللواتي يتألّقن دائماً على خطوط الموضة وفي مناسباتهنّ الاجتماعيّة والخاصّة.
فشاهدي صورهنّ، واختاري تسريحة صيفيّة من وحيهنّ لتتزيّني بها في سهراتك أو مناسباتك.

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سيدتي