ياسر رزق: محلب سيلتقي السيسي السبت لتحديد مصير الحكومة

قال ياسر رزق الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ابلغه إنه علم بقضية رشوة وزير الزراعة صباح يوم القبض عليه، موضحاً إن بعض الوزراء في حالة نفسية سيئة بسبب شائعات تطورتهم في قضية فساد وزارة الزراعة وبعضهم ابلغ محلب في اجتماع اليوم انه إذا تمت إقالتهم سيكونوا معرضين للاتهام في القضية.

> وأكد رزق في لقائه في برنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر علي قناة ام بي سي مصر، إن محلب سيلتقي الرئيس السيسي يوم السبت القادم، بناءاً على طلب خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم لتحديد مصير الحكومة، موضحاً إن أحد الوزراء طلب طرح الثقة في الحكومة وترك القرار للرئيس السيسي.

> وأوضح رزق إن هناك نحو 6 وزاء يجب أن يحاسبوا على مستوى أدائهم، مشيراً إلى إن الشعب يلمس تفاوتا في أداء الوزراء، والسيسي كان مشغولاً في جولاته الخارجية التي ستعود بالفائدة علي مصر، وأكد أن القبض علي وزير الزراعة ليس نهاية المطاف بالنسبة للحرب علي الفساد

> وحول ترشح احمد عز للانتخابات قال رزق أن عز سبب في جزء كبير من المشكلات التي تعيشها مصر مستنكراً أن يتحدث عز في لقاء تلفيزيوني بشكل صارخ وكأنه منجز الثورات وهو السبب في جزء كبير مماحدث لمصر، وطالب رزق النائب العام بضرورة اتخاذ موقف من ترشح احمد عز وكل من أفسدوا الحياة السياسية في مصر وتطبيق قانون افساد الحياة السياسية عليهم .