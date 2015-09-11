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ضابط بالجيش الإسرائيلى: مئات الجنود الإيرانيين يقاتلون للحفاظ على نظام الأسد

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ضابط بالجيش الإسرائيلى: مئات الجنود الإيرانيين يقاتلون للحفاظ على نظام الأسد ضابط بالجيش الإسرائيلى: مئات الجنود الإيرانيين يقاتلون للحفاظ على نظام الأسد
قال ضابط كبير فى الجيش الإسرائيليى، إن مئات الجنود الإيرانيين من صفوف الحرس الثوري سينضمون الأيام المقبلة للقتال في سوريا من أجل مساعدة قوات الرئيس السورى بشار الأسد.

ونقلت صحيفة "هآارتس" عن الضابط الإسرائيلى قوله، إنّ هدف هؤلاء المقاتلين الإيرانيين هو المساعدة في القتال في منطقة الزبداني، حيث تقاتل قوات حزب الله، من أجل تأمين سيطرة نظام الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن المسئولين الإسرائيليين أوضحوا أن وضع القوات الإيرانية تمّ بالتنسيق بين روسيا وإيران وربما أيضًا تقرر في لقاء بين قاسم سليماني، القائد في الحرس الثوري، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قبل نحو شهر.

وقال المسئول الأمني الإسرائيلي، إنّ الروس يزيدون من حضورهم في سوريا في الآونة الأخيرة، بل وقد نقلوا قوات عسكرية في مضيق البوسفور من أجل إقامة مطار في سوريا.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، إنّ نظام بشّار الأسد يسيطر الآن على نحو ربع الأراضي السورية فقط، وتهدّد تنظيمات المعارضة سيطرة النظام على مناطق اللاذقية وطرطوس الحيوية بالنسبة للنظام.

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