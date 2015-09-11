بطل فيلم “تاكسي” يحلم بالحصول على الجنسية الروسية

أعلن الممثل الفرنسي سامي ناصري عن نيته الحصول على الجنسية الروسية. الممثل الفرنسي سامي ناصري وهو من أصل جزائري ولد في الـ2 من يوليو عام 1961،وقام بدور البطولة في مسلسل فيلم “تاكسي”.

وصل ناصري إلى بطرسبورغ في روسيا لتصوير فيلم جديد، وصرح في مقابلة مع قناة “زفيزدا” أنه سيكون سعيدا إذا عرضت عليه الجنسية الروسية، وقال “إذا كان المشاهير مسحورين ببلادكم بهذا الشكل، ويرغبون في الحصول على الجنسية الروسية، فإنه ليس في هذا أي ضرر.

لأن هذا يشير إلى رغبتهم في التعرف بعمق على البلاد”. وفيما إذا كان ناصري يفكر في الحصول على الجنسية الروسية، قال، لم يعرض علي أحد هذا، ولكن إذا ما طرحت علي الفكرة فسوف أقبلها بكل سرور.