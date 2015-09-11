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«العليا للانتخابات» : 4789 تقدموا للترشح على مقاعد مجلس النواب حتى الآن وانسحاب حزب النور من الصعيد

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«العليا للانتخابات» : 4789 تقدموا للترشح على مقاعد مجلس النواب حتى الآن وانسحاب حزب النور من الصعيد «العليا للانتخابات» : 4789 تقدموا للترشح على مقاعد مجلس النواب حتى الآن وانسحاب حزب النور من الصعيد

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة, أن عدد الراغبين في الترشح على مقاعد مجلس النواب في الانتخابات المقبلة الذين تقدموا اليوم بطلبات ترشحهم, بلغ 257 شخصا, ليصبح بذلك إجمالي عدد من تقدموا منذ فتح باب الترشح وحتى الآن 4789 شخصا .

صرح بذلك المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات, مشيرا إلى أن قائمة (في حب ) تقدمت إلى محكمة الزقازيق الابتدائية عن دائرة شرق الدلتا, في حين انسحبت قائمة حزب النور عن دائرة الصعيد واستلمت أوراقها من محكمة الجيزة الابتدائية, ليظل إجمالي القوائم الانتخابية المتقدمة حتى اليوم 3 قوائم فقط.

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