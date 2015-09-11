«صحوة مصر» تنسحب من الانتخابات اعتراضاً على قرار إعادة الكشف الطبي على المرشحين

قال الدكتور عمار علي حسن، القيادي في قائمة صحوة مصر، إن القائمة انسحبت من سباق الانتخابات البرلمانية اعتراضاً على قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة إجراء الكشف الطبي على المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبي.

> وأضاف “عمار” في مداخلة هاتفية لبرنامج (يحدث في مصر) الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر، إن اللجنة أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص، وتفتح الباب للمال السياسي للسيطرة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

> وترك “عمار” الباب مفتوحاً للعودة للانتخابات البرلمانية في حال تراجع اللجنة العليا للانتخابات عن قرارها بإلزام المرشحين بإعادة الكشف الطبي.